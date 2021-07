Salvini difende l’assessore leghista che ha ucciso un uomo: “È stata legittima difesa” | VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Salvini difende l’assessore della Lega di Voghera che ha ucciso un uomo Matteo Salvini difende l’assessore della Lega di Voghera che, nella serata di martedì 20 luglio, ha sparato e ucciso un 39enne di origine marocchine in seguito a una lite. In un VIDEO postato sul suo profilo Facebook, il leader del Carroccio ha infatti dichiarato: “Altro che far west a Voghera, si fa strada l’ipotesi della legittima difesa”. “Un docente di diritto penale, ex funzionario di polizia, avvocato penalista ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021)della Lega di Voghera che haunMatteodella Lega di Voghera che, nella serata di martedì 20 luglio, ha sparato eun 39enne di origine marocchine in seguito a una lite. In unpostato sul suo profilo Facebook, il leader del Carroccio ha infatti dichiarato: “Altro che far west a Voghera, si fa strada l’ipotesi della”. “Un docente di diritto penale, ex funzionario di polizia, avvocato penalista ...

