Roma, giornata storica: ora il progetto dei Friedkin può partire davvero (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, l'Assemblea Capitolina revoca il pubblico interesso al progetto di Tor di Valle: ora può partire l'iter per il nuovo stadio Decisione molto importante presa oggi dall'Assemblea Capitolina, con la Roma che può festeggiare. È stata deliberata infatti, con 17 voti favorevoli su 19 presenti, la revoca del pubblico interesse sul progetto di stadio a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

