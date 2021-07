Pjanic e il like sibillino sui social: “Juve, avanti con lo sconto” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il futuro di Miralem Pjanic non è ancora definito. Il centrocampista bosniaco, un anno dopo il suo trasferimento al Barcellona, ha detto chiaramente di voler tornare in Italia, alla Juventus nello specifico. Il suo enturage è al lavoro da settimane per trovare una soluzione, con il Barcellona che si è già detto disposto a liberarlo gratis, in prestito. Ulteriore conferma della volontà del calciatore classe ’90 di rientrare in Serie A arriva anche dai social. Pjanic ha infatti messo “mi piace” al post Instagram di Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che riporta l’articolo di giornale riguardante proprio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il futuro di Miralemnon è ancora definito. Il centrocampista bosniaco, un anno dopo il suo trasferimento al Barcellona, ha detto chiaramente di voler tornare in Italia, allantus nello specifico. Il suo enturage è al lavoro da settimane per trovare una soluzione, con il Barcellona che si è già detto disposto a liberarlo gratis, in prestito. Ulteriore conferma della volontà del calciatore classe ’90 di rientrare in Serie A arriva anche daiha infatti messo “mi piace” al post Instagram di Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che riporta l’articolo di giornale riguardante proprio ...

