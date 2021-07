Nuovo bando dell’Irfis per le imprese siciliane in crisi a causa della pandemia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dalle 57 pratiche approvate nel 2017 alle 7 mila del 2020. Irfis Finsicilia, la società finanziaria per il mediocredito interamente partecipata dalla Regione Siciliana, l’anno scorso ha aiutato anche 400 ristoratori in difficoltà a causa della pandemia e si appresta a varare un Nuovo bando per aiuti alle imprese. Abbiamo intervistato il presidente, Giacomo Gargano. abr/mgg/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dalle 57 pratiche approvate nel 2017 alle 7 mila del 2020. Irfis Finsicilia, la società finanziaria per il mediocredito interamente partecipata dalla Regione Siciliana, l’anno scorso ha aiutato anche 400 ristoratori in difficoltà ae si appresta a varare unper aiuti alle. Abbiamo intervistato il presidente, Giacomo Gargano. abr/mgg/gtr su Il CorriereCittà.

Advertising

CorriereCitta : Nuovo bando dell’Irfis per le imprese siciliane in crisi a causa della pandemia - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Nuovo bando dell'Irfis per le imprese siciliane in crisi a causa della pandem… - vivereitalia : Aiuti alle imprese siciliane in difficoltà, nuovo bando dell'Irfis - palamini_grazia : RT @Noiconsalvini: La #Lega interroga il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul bando di gara per individuare un nu… - Noiconsalvini : La #Lega interroga il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul bando di gara per individuare… -