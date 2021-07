Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo: i favoriti. Rebus Gregorio Paltrinieri (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sarà necessario fissare gli orologi in maniera attenta pensando alle gare di Nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle acque libere giapponesi le 10 km femminile e maschile sono in programma rispettivamente il 4 e il 5 agosto, con partenza alle 06.30 locali. Il che significa che in Italia bisognerà seguire dalle 23.30 del giorno precedente (3-4 agosto). Ciò premesso nell’Odaiba Marine Park saranno prima le donne a competere e poi nel giorno successivo gli uomini. Nella prova femminile l’Italia punterà le proprie fiches su Rachele Bruni, argento olimpico a Rio 5 anni fa e con credenziali da podio per quanto fatto vedere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sarà necessario fissare gli orologi in maniera attenta pensando alle gare didialledi. Nelle acque libere giapponesi le 10 km femminile e maschile sono in programma rispettivamente il 4 e il 5 agosto, con partenza alle 06.30 locali. Il che significa che in Italia bisognerà seguire dalle 23.30 del giorno precedente (3-4 agosto). Ciò premesso nell’Odaiba Marine Park saranno prima le donne a competere e poi nel giorno successivo gli uomini. Nella prova femminile l’Italia punterà le proprie fiches su Rachele Bruni, argento olimpico a Rio 5 anni fa e con credenziali da podio per quanto fatto vedere ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto fondo Perché crediamo alle immagini fotografiche ... al loro più o meno valido statuto ontologico di impronta o di traccia della realtà, sia di fondo ...di Luna Reyes " una ragazza della Croce Rossa che abbraccia un senegalese arrivato stremato a nuoto a ...

Nuoto open water, tornano le classiche ...marina protetta di Punta Tresino si è svolta domenica 18/7 la seconda tappa del circuito gran fondo ... Replicando il successo del 2019, si conferma vincitore assoluto Alfredo Sacco del nuoto Salerno. ...

Pellegrini, Paltrinieri, Detti e gli altri: quante speranze di medaglia La Gazzetta dello Sport Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo: i favoriti. Rebus Gregorio Paltrinieri Sarà necessario fissare gli orologi in maniera attenta pensando alle gare di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle acque libere giapponesi le 10 km femminile e maschile sono in programma rispe ...

Nuoto open water, tornano le classiche Modenesi a Sestri Levante. Sestri Levante (SP) – Dopo lo stop forzato nel 2020 è tornata sabato 17 luglio la cavi-Sestri, una classica del nuoto in acque libere che si disputa ...

