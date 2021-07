Novis Changer Day | a Torino si giocherà il primo torneo in cui è possibile giocare senza la vista! – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La community diGames ha organizzato ailDay, ilesport in cui èla. La community diGames è sempre molto attiva e propositiva e ha un obiettivo: rendere in gaming il più inclusivo. Per esempio ha organizzato presso il Talent Garden Fondazione Agnelli diilDay, ilesport in cui è ...