“Non ne avete idea…”. Stefano De Martino ‘canta’: “Cosa fa Maria De Filippi dietro le quinte” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stefano De Martino su Maria De Filippi, quello che non si sa sulla conduttrice. L’ex ballerino di Amici ha deciso di raccontarsi durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair. Tutto sulla vita privata e professionale del conduttore, e non poteva mancare un riferimento anche alla padrona di casa della scuola più ambita d’Italia, sempre sensibile a far conoscere al pubblico italiano nuovi talenti. Papà single, che non fa che dedicare il proprio tempo libero al suo più grande affetto, ovvero il figlio Santiago, con il quale sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, all’insegna del divertimento e del relax a Procida. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)DesuDe, quello che non si sa sulla conduttrice. L’ex ballerino di Amici ha deciso di raccontarsi durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair. Tutto sulla vita privata e professionale del conduttore, e non poteva mancare un riferimento anche alla padrona di casa della scuola più ambita d’Italia, sempre sensibile a far conoscere al pubblico italiano nuovi talenti. Papà single, che non fa che dedicare il proprio tempo libero al suo più grande affetto, ovvero il figlio Santiago, con il quale sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, all’insegna del divertimento e del relax a Procida. ...

Advertising

borghi_claudio : @EnricoLetta Effettivamente negoziare con chi evidentemente non sa leggere né capire non deve essere facile. Enrico… - MetaErmal : @ujkivetmuar Non avete idea quanto mi mancate voi. ?????????? - disinformatico : Per tutti i colleghi giornalisti che stanno pubblicando notizie sulla Luna che 'barcolla' e simili: non avete un mi… - LiberoFreedom : RT @Theskeptical_: @Corriere #nogreenpass #ApartheidVaccinale State mettendo misure folli quando ci sono sette morti al giorno. Non avete… - Entreri_Arnodas : RT @christian_fsi: Avete capito quanto questa classe dirigente europeista schifi la #Costituzione? È chiaro ai più che senza una nuova forz… -

Ultime Notizie dalla rete : Non avete Motta in concerto a Milano: scaletta e info Ecco le parole che il cantautore ha condiviso sui profili social ufficiali: "Non avete idea di quanto mi sia mancato tutto questo. Spero che riuscirò a farvelo capire durante i concerti. Sopratutto ...

LIBERO DE RIENZO Qualche settimana prima, per puro caso, lessi La compagnia dei celestini di Stefano Benni - che fortunatamente non è un libretto new wave del cazzo (se avete capito la battuta potete continuare a ...

Amos Ricci non si accontenta mai "Non avete visto tutte le mie qualità" IL TELEGRAFO Livorno New World: streamer Twitch bannata per aver provato a mungere una mucca A quanto pare gli sviluppatori di Amazon stanno ancora prendendo le misure con New World, che ha bannato una streamer Twitch che ha provato a mungere una mucca.. La streamer Twitch AnnieFuchsia è ...

Alta moda? Non più solo al femminile. Sempre più griffe sedotte dalla couture per lui La couture si fa più inclusiva. L’ultima tornata di sfilate ha messo in evidenza un fenomeno che si era timidamente affacciato già da alcune stagioni. L’alta moda, segmento storicamente legato all’abb ...

Ecco le parole che il cantautore ha condiviso sui profili social ufficiali: "idea di quanto mi sia mancato tutto questo. Spero che riuscirò a farvelo capire durante i concerti. Sopratutto ...Qualche settimana prima, per puro caso, lessi La compagnia dei celestini di Stefano Benni - che fortunatamenteè un libretto new wave del cazzo (secapito la battuta potete continuare a ...A quanto pare gli sviluppatori di Amazon stanno ancora prendendo le misure con New World, che ha bannato una streamer Twitch che ha provato a mungere una mucca.. La streamer Twitch AnnieFuchsia è ...La couture si fa più inclusiva. L’ultima tornata di sfilate ha messo in evidenza un fenomeno che si era timidamente affacciato già da alcune stagioni. L’alta moda, segmento storicamente legato all’abb ...