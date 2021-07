Niente tournée negli Usa per l’Inter (Di mercoledì 21 luglio 2021) . Il club nerazzurro, alla vigilia della partenza, ha infatti deciso di non volare negli States e quindi di non disputare le amichevoli previste all’Interno della Florida Cup, dopo il passo indietro anche dell’Arsenal per diversi casi di Covid all’Interno del club londinese. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) . Il club nerazzurro, alla vigilia della partenza, ha infatti deciso di non volareStates e quindi di non disputare le amichevoli previste alno della Florida Cup, dopo il passo indietro anche dell’Arsenal per diversi casi di Covid alno del club londinese. L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Niente tournée Calcio, Arsenal fermato dal Covid: niente tournée negli Stati Uniti e sfida contro l'Inter Una fase di preparazione che aveva visto i Gunners giocare in Scozia un paio di amichevoli: nella prima c'era stato un ko contro l'Hibernian e nella seconda era arrivato un pareggio per 2 - 2 contro i ...

Casi Covid nel gruppo squadra, l'Arsenal annulla la tournée negli USA e la partita con l'Inter 2 Niente tournée in Florida e niente match con l' Inter per l' Arsenal : come riferisce The Athletic , i Gunners hanno riscontrato positività al Covid - 19 all'interno del gruppo squadra e per questo ...

Una fase di preparazione che aveva visto i Gunners giocare in Scozia un paio di amichevoli: nella prima c'era stato un ko contro l'Hibernian e nella seconda era arrivato un pareggio per 2 - 2 contro i ... Niente tournée in Florida e niente match con l' Inter per l' Arsenal : come riferisce The Athletic , i Gunners hanno riscontrato positività al Covid - 19 all'interno del gruppo squadra e per questo ...