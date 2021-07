Niente Retribuzione e Sospensione per Docenti Senza Vaccino: Ecco La Proposta del ddl Ronzulli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il ddl presentato dalla senatrice Ronzulli preoccupa il personale scolastico non ancora vaccinato. Il disegno di legge prevede la Sospensione del docente Senza Vaccino, il quale non potrà essere impiegato ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il ddl presentato dalla senatricepreoccupa il personale scolastico non ancora vaccinato. Il disegno di legge prevede ladel docente, il quale non potrà essere impiegato ...

Advertising

pasq97esposito : RT @eziamor: Segniamoci un altro nome #FrancescaMariotti la direttrice generale di #Confindustria propone di non fare entrare in azienda ch… - KH60046953 : @andrea_maccagni @Profilo3Marco @CarloCalenda Ed io che pensavo di essere una persona che in cambio di una retribuz… - EmyRoyaleagle : RT @eziamor: Segniamoci un altro nome #FrancescaMariotti la direttrice generale di #Confindustria propone di non fare entrare in azienda ch… - mike9938 : RT @eziamor: Segniamoci un altro nome #FrancescaMariotti la direttrice generale di #Confindustria propone di non fare entrare in azienda ch… - StefaniaVaselli : RT @eziamor: Segniamoci un altro nome #FrancescaMariotti la direttrice generale di #Confindustria propone di non fare entrare in azienda ch… -