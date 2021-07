Mercato Roma, i giallorossi abbandonano la pista Kostic (Di mercoledì 21 luglio 2021) Frenata della Roma per Filip Kostic. Secondo quanto riportato da Flavio Maria Tassotti di TeleRadioStereo, la Roma ha interrotto le conversazioni per il giocatore serbo in forza al Francoforte. Roma addio Kostic ora si punta Diaz ma occhio alle soprese del Mercato Da Francoforte sono certi del fatto che la Roma abbia abbandonato la pista che porta a Filip Kostic. Interesse concreto quello da parte dei giallorossi mostrato nelle ultime settimane di Giugno, con la Roma che aveva presentato anche un’ ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Frenata dellaper Filip. Secondo quanto riportato da Flavio Maria Tassotti di TeleRadioStereo, laha interrotto le conversazioni per il giocatore serbo in forza al Francoforte.addioora si punta Diaz ma occhio alle soprese delDa Francoforte sono certi del fatto che laabbia abbandonato lache porta a Filip. Interesse concreto quello da parte deimostrato nelle ultime settimane di Giugno, con lache aveva presentato anche un’ ...

