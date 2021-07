Meloni: “Se covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ”Per un anno e mezzo l’ipotesi che il covid 19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan è stata bollata come fake news. Ora dalla stampa apprendiamo che la Cina sarebbe pronta ad ammettere l’errore. Il governo, se le indiscrezioni di stampa fossero confermate, dovrebbe chiedere al regime di Pechino i risarcimenti per le vite umane falcidiate e per gli incalcolabili danni economici e sociali. Le migliaia di vittime italiane meritano verità e giustizia. Basta silenzio e omertà”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) ”Per un anno e mezzo l’ipotesi che il19 fosse uscito dalcinese di Wuhan è stata bollata come fake news. Ora dalla stampa apprendiamo che la Cina sarebbe pronta ad ammettere l’errore. Il governo, se le indiscrezioni di stampa fossero confermate, dovrebbeal regime diper le vite umane falcidiate e per gli incalcolabili danni economici e sociali. Le migliaia di vittime italiane meritano verità e giustizia. Basta silenzio e omertà”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo proviene da Italia ...

Advertising

Adnkronos : #Meloni: 'Se #covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino'. - CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - fabiochiusi : Comunque non è che perché Meloni e Salvini sono contro il COVID pass allora il COVID pass è indubitabilmente una co… - iColomboA : Ma quindi Salvino e la Melona stanno facendo il gioco di chi, lanciato contro il muro del #covid, frena per ultimo… - marialauraloi : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: se indiscrezioni stampa su virus uscito da laboratorio confermate governo dovrebbe chiedere risarciment… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni covid Meloni: 'Se covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino' 'Per un anno e mezzo l'ipotesi che il Covid 19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan è stata bollata come fake news. Ora dalla ... Giorgia Meloni.

Meloni: "Se covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino" "Basta silenzio e omertà" ''Per un anno e mezzo l'ipotesi che il Covid 19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan è stata bollata come fake news. Ora dalla ... Giorgia Meloni .

Meloni: "Se covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino" Adnkronos Meloni: “Se covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino” Per un anno e mezzo l’ipotesi che il Covid 19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan ... Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Politici: chi si è vaccinato e chi no Da Salvini alla Raggi, passando per Conte e Meloni: chi sono i politici che hanno fatto il vaccino e quelli che non si vaccineranno.

'Per un anno e mezzo l'ipotesi che il19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan è stata bollata come fake news. Ora dalla ... Giorgia"Basta silenzio e omertà" ''Per un anno e mezzo l'ipotesi che il19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan è stata bollata come fake news. Ora dalla ... GiorgiaPer un anno e mezzo l’ipotesi che il Covid 19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan ... Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.Da Salvini alla Raggi, passando per Conte e Meloni: chi sono i politici che hanno fatto il vaccino e quelli che non si vaccineranno.