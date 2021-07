(Di mercoledì 21 luglio 2021)è laRai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole. La ratifica della bicamerale con una maggioranza di due terzi era vincolante per la nomina. La nomina diRai è stata ratificata dalla Commissione di Vigilanza con 29 voti favorevoli, 5 no e 3 schede bianche. Erano presenti 37 membri della commissione bicamerale su 40.

Advertising

fisco24_info : Marinella Soldi presidente Rai con 29 si da Vigilanza: La ratifica della bicamerale è vincolante per la nomina - iconanews : Marinella Soldi presidente Rai con 29 si da Vigilanza - Primaonline : Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole… - Adnkronos : #Rai, la Vigilanza vota sì a Marinella #Soldi presidente. - FabioTraversa : RT @fraversion: Marinella Soldi è la nuova Presidente Rai. La Commissione di Vigilanza ha votato parere favorevole. #Rai -

Ultime Notizie dalla rete : Marinella Soldi

è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole. La ratifica della bicamerale con una maggioranza di due terzi era vincolante per la nomina. La ...La presidente, già scelta da Palazzo Chigi, e già votata dal ristretto consesso dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione dovrebbe ricevere oggi la ratifica proprio in ...Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole. La ratifica della bicamerale con una maggioranza di due terzi è vincolante per la nomina.La nomina di Marinella Soldi a presidente Rai è stata ratificata dalla Commissione di Vigilanza con 29 voti favorevoli, 5 no e 3 schede bianche. Erano presenti 37 membri della commissione bicamerale ...