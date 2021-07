Advertising

ilriformista : Via libera della Vigilanza - RaiNews : La commissione di vigilanza Rai ha ratificato l'elezione di Marinella Soldi a nuova presidente della Rai. Soldi ha… - Agenzia_Ansa : Ratificata dalla Commissione di Vigilanza la nomina di Marinella Soldi a presidente della Rai: 29 voti favorevoli,… - pasconte1 : La presidenta RAI Cresciuta a Londra Laurea alla London School of Economics Lavora alla McKinsey e a MTV Paladina… - PrimaCommunica2 : Rai: arriva la conferma per la nomina di Marinella Soldi alla presidenza Rai. Ecco chi è la manager voluta da Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Marinella Soldi

Firenze, 21 luglio 2021 -, super manager con una grande esperienza di televisione, prima a Mtv, da senior manager in MTV Networks Europe e Senior Vice President dello sviluppo strategico a Londra, e direttore ...Milano -è la nuova presidente della Rai. La commissione di Vigilanza ha infatti ratificato questa mattina quanto deciso la scorsa settimana dal Consigliodi amministrazione di viale Mazzini. ...Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole. La ratifica della bicamerale con una maggioranza di due terzi è vincolante per ...ROME, JUL 21 - The parliamentary oversight panel for state broadcaster RAI on Wednesday ratified the appointment of Marinella Soldi as new president. Florence-born British educated LSE graduate Soldi, ...