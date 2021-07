Maltempo: Belgio, nuovo bilancio provvisorio, 32 morti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il bilancio provvisorio delle inondazioni che hanno colpito il Belgio è di 32 morti. Lo ha detto la polizia federale, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Belga. Tutte le vittime sono state ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildelle inondazioni che hanno colpito ilè di 32. Lo ha detto la polizia federale, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Belga. Tutte le vittime sono state ...

Germania: governo stanzia primi aiuti di 200 mln per aree colpite da alluvione In Belgio sono morte 31 persone, portando il bilancio provvisorio del maltempo in Europa a 201 vittime. Il governo della regione vallona ha anche annunciato aiuti immediati sotto forma di prestito ...

Cina devastata da inondazioni: decine di morti annegati in metro e 300mila evacuati Cina devastata da inondazioni: 12 morti annegati in metro, diga a rischio crollo e 300mila evacuati La provincia cinese di Henan devastata dalle inondazioni. Sono più di una dozzina le città che sono ...

