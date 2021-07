Malore per Belen durante le registrazioni di Tu Si Que Vales: “Ho fatto tre flebo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Belen Rodriguez stava partecipando alle registrazioni delle puntate di Tu Si Que Vales, quando improvvisamente ha accusato un Malore. La showgirl argentina ha forse ricominciato a lavorare a troppi pochi giorni dal parto, tanto che poi ha dovuto fare tre flebo. Le registrazioni di Tu Si Que Vales interrotte Belen Rodriguez ha partorito da poco più da una settimana ed è già tornata alla grande in studio per le registrazioni del programma Tu Si Que Vales. Il suo entusiasmo è durato purtroppo molto poco. Infatti, a causa di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021)Rodriguez stava partecipando alledelle puntate di Tu Si Que, quando improvvisamente ha accusato un. La showgirl argentina ha forse ricominciato a lavorare a troppi pochi giorni dal parto, tanto che poi ha dovuto fare tre. Ledi Tu Si QueinterrotteRodriguez ha partorito da poco più da una settimana ed è già tornata alla grande in studio per ledel programma Tu Si Que. Il suo entusiasmo è durato purtroppo molto poco. Infatti, a causa di ...

