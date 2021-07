Lost Judgment: pubblicato un trailer dedicato al gameplay (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sega, che si occupa della sua distribuzione, ha pubblicato un nuovo trailer di Lost Judgment in cui mette in mostra alcuni aspetti del suo gameplay Grazie al nuovo trailer pubblicato da Sega possiamo finalmente farci un’idea più precisa rispetto al gameplay di Lost Judgment, l’atteso secondo capitolo della saga spin off di Yakuza, la cui data di uscita è stata fissata per il prossimo autunno. Al momento della sua pubblicazione, il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sega, che si occupa della sua distribuzione, haun nuovodiin cui mette in mostra alcuni aspetti del suoGrazie al nuovoda Sega possiamo finalmente farci un’idea più precisa rispetto aldi, l’atteso secondo capitolo della saga spin off di Yakuza, la cui data di uscita è stata fissata per il prossimo autunno. Al momento della sua pubblicazione, il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series ...

Provato Lost Judgement: lo spirito guerriero di Yakuza Ciò che distingue Lost Judgment è la sensazione che provoca abbattere i nemici. C'è una notevole fluidità nel chiudere con successo una catena di attacchi ed è estremamente soddisfacente dare il ...

