Leyna Bloom | prima donna nera e transgender sulla copertina di Sports Illustrated

È la prima donna transgender, nera e di origini filippine a comparire sulla copertina del magazine americano Sports Illustrated. Leyna Bloom è la protagonista di una delle tre copertine di Swimsuit Issue, il numero di luglio dedicato ai costumi. «Sto promuovendo qualcosa che al mondo mancava: la bellezza trans in tutte le sue forme e taglie», ha scritto su Instagram. «Rappresento le Filippine, rappresento le donne nere, rappresento le persone immigrate: per tutti loro sono come un tramite per portare avanti un cambiamento».

