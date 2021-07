La Cina si esercita ancora davanti a Taiwan

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La China Maritime Safety Administration (MSA) ha dichiarato chiusezioni che la Marina dell’Esercito di Liberazione del Popolo aveva iniziato quattro giorni fa nel Mar Cinese Orientale, al largo della costa della provincia di Zhejiang. In precedenza aveva diffuso un messaggio vietando a tutte le navi di avvirsi per via dell’uso di proiettili reali (live-fire). L’aspetto interessante è che l’area di addestramento si trova a soli 243 chilometri da, e questi war-game arrivano dopo che da alcune settimane l’attenzione attorno all’isola è cresciuta.è oggetto delle preoccupazioni internazionali, con il ...

GGhittoni : RT @GAMMilan: #Tapering con caratteristiche cinesi: dopo il dato di crescita del Q2 e l’abbassamento delle riserve obbligatorie la #Cina si… - GAMMilan : #Tapering con caratteristiche cinesi: dopo il dato di crescita del Q2 e l’abbassamento delle riserve obbligatorie l… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina esercita

Freshplaza.it

... grave è il complotto - speculazione (ordito da un fronte ampio: dallacomunista a Big Pharma) ... fissando le regole indispensabili (per il pubblico bene e per chiqualunque pubblico ...... una prassi con cui "l'industria privatala sua influenza politica per prendere il ... del land grabbing ad opera di multinazionali o di potenze straniere con mire espansionistiche come la,...«Bonucci rappresenta l’Italia. In azzurro non ha mollato di un centimetro ed è stato il calciatore che meglio ha rappresentato noi italiani. Michele Criscitiello dice la sua su Leonardo Bonucci: ecco ...Stati Uniti, Regno Unito, Nato e Unione Europea hanno accusato il governo cinese di aver condotto attacchi cibernetici su vasta scala in collaborazione con gruppi criminali. In particolare, quello rea ...