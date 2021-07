Incidenti lavoro: cade da 15 metri, operaio muore ad Avenza. (Di mercoledì 21 luglio 2021) 3 Incidenti mortali sul posto di lavoro in questa settimana. I sindacati: una vera e propria strage silenziosa Leggi su rainews (Di mercoledì 21 luglio 2021) 3mortali sul posto diin questa settimana. I sindacati: una vera e propria strage silenziosa

Advertising

BenecomuneNet : RT @Riparte_Italia: Enrico Giovannini (Ministro Infrastrutture): «Massimo impegno con Inail per prevenire gli incidenti sul lavoro in attua… - Riparte_Italia : Enrico Giovannini (Ministro Infrastrutture): «Massimo impegno con Inail per prevenire gli incidenti sul lavoro in a… - alvianogenna : Si discute dell'obbligo vaccinale, ma chiederei la stessa attenzione per gli 'incidenti' sul lavoro, nel 2021 siamo… - radicalchips : @HuffPostItalia Benissimo! Ma estendiamo il concetto a tutte le altre condizioni per le quali pago spesa sanitaria… - michele_pittoni : @Orpheus771 @NizzaUmbrCalab @QRepubblica @matteosalvinimi Ma piantala di dire cretinate. Ci sono 100 volte più mort… -