Il taglio di capelli corti di Kasia Smutniak | il pixie cut per l' estate autunno 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ultimamenteha rinnovato il suo look e ha optato per undiper esigenze di copione: l'attrice è sul set del film «Colibrì». Più precisamenteha realizzato uncut e questo risulta essere la vera tendenza dell'. Tendenze tagliha creato uncut molto corto: su quest'ultimo sono presenti delle scalature che regalano un bel movimento alla ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Amiamo i capelli con ciocche viola di Danna Paola @dannapaola #DannaPaola - aliceisonmxrs : ciao qualcuno sa come si chiama questo taglio di capelli vero? - eIlebelle : torno qui per dire che questo taglio di capelli sia una delle cose migliori che mi è mai capitata - noaxsunshine : insomma, flexo il nuovo taglio di capelli :) - pvnklwt91 : sabato mi taglio i capelli e mi tolgo sto biondo di merda -

Ultime Notizie dalla rete : taglio capelli

elle.com

L'ex capitano della Roma ha deciso di dare un drasticoalla folta chioma bionda e presentarsi ai follower mentre trascorre le vacanze assieme ai figli con irasati. Francesco Totti, ...... 'Io sono iscritta al gruppo facebook della città dove vivo e vedo spesso post di gente che cerca qualcuno che vada a casa a farle unghie odi', aggiunge Graziella Gallo. Un problema ...Un decisivo cambio di look per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha deciso di dare un drastico taglio alla folta chioma bionda e presentarsi ai follower mentre trascorre ...Francesco Totti cambia look. L’ex capitano giallorosso a 44 anni ha deciso di tagliare tutti i capelli. Complice il caldo e le vacanze al mare, Totti ci ha dato un taglio. Francesco Totti cambia look.