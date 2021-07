Green Pass | si comincia lunedì | ecco le regole Zona gialla | regioni a rischio? Nodo colori

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - itsallgood_man_ : A me dovete spiegare se io che devo fare solo una dose perché ho avuto già il Covid rientro nel green pass della pr… - ManuBrancaccio : Ma adesso i controllori sui pullman e treni faranno “biglietto e green pass”? Magari qualcuno ti fa pure “tessera verde?” E tu ?? -

Dalla vaccinazione eterologa che in diversi casi non figura come ciclo completato ai guariti immunizzati con una sola dose che non riescono ad ottenere la certificazione. Ecco quali sono le principali ...Il presidente della Camera, Roberto Fico, boccia la proposta di Confindustria di imporre ilsui posti di lavoro: 'Non mi trovo in alcun modo d'accordo con quello che ha detto Bonomi, vediamo cosa uscirà dalla cabina di regia'. 'Se non c'è obbligo di vaccino ma diventa un obbligo ...Si comincia ufficialmente oggi: dopo l’annuncio della scorsa settimana del presidente Macron, servirà in Francia il green pass per andare al cinema, al museo o negli impianti sportivi bisogna presenta ...Da questa mattina in Francia è obbligatorio presentare il Green Pass per accedere nei cinema, nei musei o negli impianti sportivi. I francesi dunque iniziano a preparare i documenti, devono presentare ...