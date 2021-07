Green Pass, obbligo sui luoghi di lavoro: divide la proposta di Confindustria (Di mercoledì 21 luglio 2021) La copertura vaccinale sui luoghi di lavoro continua ad animare il dibattito tra le parti sociali e i politici. Fa discutere, infatti, la proposta di Confindustria sul Green Pass obbligatorio per i dipendenti, pena la possibilità di spostarli ad altra mansione o sospenderli, con impatto sulla retribuzione (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 luglio 2021) La copertura vaccinale suidicontinua ad animare il dibattito tra le parti sociali e i politici. Fa discutere, infatti, ladisulobbligatorio per i dipendenti, pena la possibilità di spostarli ad altra mansione o sospenderli, con impatto sulla retribuzione (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

