Green pass, l'Italia chiude ai non vaccinati (Di mercoledì 21 luglio 2021) Green pass per spettacoli, fiere, manifestazioni sportive, viaggi in treno e nave. Ma anche in forma “soft” - ovvero con una sola dose di vaccino ricevuta – per i ristoranti al chiuso, non però per prendere un caffè al bancone del bar o un cono in gelateria. E’ la piattaforma a cui lavora il governo come condizione per poter mantenere tutta l’Italia in zona bianca fino a fine agosto, come chiedono i partiti, Lega in testa. Salvini però dà via libera solo per i “grandi eventi”, in linea con quanto dichiara il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga. L’accordo ancora non c’è: cabina di regia e consiglio dei ministri slittano a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021)per spettacoli, fiere, manifestazioni sportive, viaggi in treno e nave. Ma anche in forma “soft” - ovvero con una sola dose di vaccino ricevuta – per i ristoranti al chiuso, non però per prendere un caffè al bancone del bar o un cono in gelateria. E’ la piattaforma a cui lavora il governo come condizione per poter mantenere tutta l’in zona bianca fino a fine agosto, come chiedono i partiti, Lega in testa. Salvini però dà via libera solo per i “grandi eventi”, in linea con quanto dichiara il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga. L’accordo ancora non c’è: cabina di regia e consiglio dei ministri slittano a ...

