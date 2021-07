Governo, verso il prolungamento a dicembre dello stato di emergenza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Governo, oggi conosceremo il contenuto del nuovo Dpcm. Si va verso il prolungamento al 31 dicembre dello stato di emergenza A breve conosceremo il contenuto del nuovo decreto Covid e i nuovi parametri di rischio per le Regioni. Tra i temi che si valuteranno oggi non dovrebbero esserci scuola ed eventi sportivi, ma si va verso il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Lo stato di emergenza è uno strumento che permette a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021), oggi conosceremo il contenuto del nuovo Dpcm. Si vailal 31diA breve conosceremo il contenuto del nuovo decreto Covid e i nuovi parametri di rischio per le Regioni. Tra i temi che si valuteranno oggi non dovrebbero esserci scuola ed eventi sportivi, ma si vaildifino al 31. Lodiè uno strumento che permette a ...

