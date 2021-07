Covid, Tajani: “Evitare in tutti i modi un nuovo lockdown” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – “Evitare in tutti i modi un nuovo lockdown e impedire nuove chiusure”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando le proposte degli azzurri su vaccini e green pass “per salvaguardare la salute dei cittadini, le attività commerciali e il turismo”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – “inune impedire nuove chiusure”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio, presentando le proposte degli azzurri su vaccini e green pass “per salvaguardare la salute dei cittadini, le attività commerciali e il turismo”. L'articolo L'Opinionista.

