Covid oggi Veneto, 457 contagi e zero morti: bollettino 21 luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 457 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 21 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il nuovo dato porta il totale degli attualmente positivi in regione a quota 7.782 (erano 4.574 a inizio mese). In calo di cinque posti letto invece il totale dei ricoveri in ospedale.

