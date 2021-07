Covid: impennata nuovi casi in Francia, 21.000 in 24 ore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua l'impennata del coronavirus in Francia. Nel corso di un intervento all'Assemblea Nazionale, il ministro della Salute Olivier Véran ha annunciato questo pomeriggio 21.000 nuovi casi di contagi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua l'del coronavirus in. Nel corso di un intervento all'Assemblea Nazionale, il ministro della Salute Olivier Véran ha annunciato questo pomeriggio 21.000di contagi ...

