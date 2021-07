Contagi ancora su (4.259) e 21 morti. Minelli: è il monoclonale italiano la soluzione per virus e varianti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il virus non molla la presa. In 24 ore, Contagi ancora su (4.259) e le vittime raddoppiano: 21 morti. L’immunologo Minelli però rassicura: abbiamo una «pallottola d’argento, il monoclonale italiano. La migliore soluzione possibile»… Dunque, il numero dei Contagi continua a salire. E, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi, anche il dato sulle vittime. E allora, sono 4.259 i nuovi Contagi da Covid in Italia (ieri 3.558), secondo i numeri del ministero della Salute. Mentre sono 21 i morti registrati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilnon molla la presa. In 24 ore,su (4.259) e le vittime raddoppiano: 21. L’immunologoperò rassicura: abbiamo una «pallottola d’argento, il. La migliorepossibile»… Dunque, il numero deicontinua a salire. E, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi, anche il dato sulle vittime. E allora, sono 4.259 i nuovida Covid in Italia (ieri 3.558), secondo i numeri del ministero della Salute. Mentre sono 21 iregistrati ...

vaticannews_it : #21luglio #Giappone Ancora timori per le Olimpiadi di #Tokyo2020 a causa dell’aumento dei contagi da #COVID19. Per… - NicolaPorro : ?? Ci martellano con la variante per chiudere ancora, il turismo è già morto, #Giorgetti contro il #greendeal e i gi… - fattoquotidiano : Speranza: “Siamo ancora dentro un’epidemia terribile. Guai a pensare che sia finita, crescita contagi per variante… - SecolodItalia1 : Contagi ancora su (4.259) e 21 morti. Minelli: è il monoclonale italiano la soluzione per virus e varianti… - federicociavare : RT @Lorenzo62752880: Il fallimento della campagna vaccinale è lampante. In Gran Bretagna oggi 48.553 contagi in 24 ore! E' il picco più a… -