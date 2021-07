Ciclismo Olimpiadi Tokyo, Remco Evenepoel esalta il compagno di nazionale Van Aert: “Non deve aver paura, è tra i migliori” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra i grandi favoriti delle imminenti Olimpiadi di Tokyo svetta sicuramente Remco Evenepoel, uno dei principali indiziati per la conquista del podio a cinque cerchi nella prova in linea che andrà in scena sabato 24 luglio. Il giovane fenomeno della Deceuninck-Quick Step sarà il co-leader della nazionale belga assieme a Wout Van Aert, reduce da un Tour de France a dir poco eccezionale. In una conferenza stampa pre-gara, come si legge anche su Het Nieuwsblad, Evenepoel ha affermato che i principali contendenti della prova olimpica saranno proprio coloro che hanno appena ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra i grandi favoriti delle imminentidisvetta sicuramente, uno dei principali indiziati per la conquista del podio a cinque cerchi nella prova in linea che andrà in scena sabato 24 luglio. Il giovane fenomeno della Deceuninck-Quick Step sarà il co-leader dellabelga assieme a Wout Van, reduce da un Tour de France a dir poco eccezionale. In una conferenza stampa pre-gara, come si legge anche su Het Nieuwsblad,ha affermato che i principali contendenti della prova olimpica saranno proprio coloro che hanno appena ...

