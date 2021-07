Calciomercato Napoli, è ufficiale: si tratta di un ritorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Calciomercato Napoli, dopo qualche anno torna in maglia azzurra e il club lo ufficializza con un breve messaggio: a lui legati bei ricordi Getty ImagesContinua l’allestimento di staff e rosa del Napoli per la prossima stagione. È di oggi l’annuncio che ci sarà un ritorno certamente gradito perché a lui sono legate le stagioni dell’era di Walter Mazzarri. La società ha comunicato che per la prossima stagione la squadra Primavera sarà allenata da Nicolò Frustalupi, all’epoca vice tecnico dell’allenatore toscano. Breve il messaggio della società: “Bentornato mister!”. Nato a Genova nel 1976 ma pistoiese di ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 21 luglio 2021), dopo qualche anno torna in maglia azzurra e il club lo ufficializza con un breve messaggio: a lui legati bei ricordi Getty ImagesContinua l’allestimento di staff e rosa delper la prossima stagione. È di oggi l’annuncio che ci sarà uncertamente gradito perché a lui sono legate le stagioni dell’era di Walter Mazzarri. La società ha comunicato che per la prossima stagione la squadra Primavera sarà allenata da Nicolò Frustalupi, all’epoca vice tecnico dell’allenatore toscano. Breve il messaggio della società: “Bentornato mister!”. Nato a Genova nel 1976 ma pistoiese di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il nuovo obiettivo è Olivera del #Getafe - CristianoC83 : RT @allgoalsnapoli: Torna l'appuntamento con il talk di Fuorigioco Speciale Dimaro nel quinto giorno di ritiro del Napoli. @GifGifuni @anto… - sscalcionapoli1 : Tuttosport – Il Napoli vuole Olivera, ma il Getafe fa muro: richiesta altissima - sportli26181512 : Calciomercato Milan, sconto per Kaio Jorge? La posizione di Juve e Napoli: È Kaio Jorge il prossimo obiettivo di me… - tuttonapoli : Altro caso Younes: vuole andare via e l'Eintracht (per ora) rinuncia al riscatto dal Napoli -