Calciomercato Milan – Napoli | Insigne può partire | i possibili scenari

DiMarzio : #Milan, pronta una nuova offerta al #ManUnited per #Dalot - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, annullate le visite mediche di #BalloTourè - DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - zazoomblog : Calciomercato Milan – Vlasic prima scelta ma i rossoneri hanno un piano B - #Calciomercato #Milan #Vlasic #prima - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Ag. Hauge: 'Stanno arrivando interessamenti dalla Bundesliga e dalla Premier League' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Rafael Leao sta lavorando duramente in questa prima fase di preparazione per convincere ila puntare ancora su di lui in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni si sono susseguite tante indiscrezioni sul futuro dell'attaccante portoghese, nel nostro approfondimento video ...Commenta per primo Il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic è uno dei possibili arrivi sulla trequarti rossonera. Stando a quanto raccolto, l'interesse per lo sloveno da parte del club milanese non si ...Theo Hernandez gli aveva lanciato lanciato la sfida, e il nuovo numero 10 del Milan Brahim Diaz l'ha raccolta: nuovo look per lo spagnolo, che ha esibito sui social una chioma completamente rossonera, ...Come riferito dai colleghi di Fcinternews.it, l'Inter starebbe seguendo Pierre Dwomoh, giovanissima mezzala del KRC Genk, che piace anche al Milan. Il 17enne, che ha già esordito ...