Basket femminile, EuroCup 2021-2022: l’elenco delle partecipanti. Virtus Bologna ai gironi, Sassari e Campobasso nelle qualificazioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono tre le italiane che giocheranno la stagione 2021-2022 di EuroCup, in numero minimo (potrebbero essere quattro se Schio non dovesse arrivare a giocare l’Eurolega passando dalle qualificazion). Una svolta importante, che va a mettere in chiaro il nuovo interesse dei club tricolori a mettersi in gioco nel continente. Dei 57 (che diventeranno 61 alla fine) club della nuova annata, 48 giocheranno la stagione regolare, con 12 gruppi da 4 squadre ciascuno. Di questi club, 35 sono direttamente alla stagione regolare, 18 nella prima conference e 17 nella seconda (divise per ragioni geografiche), le altre 13 entreranno dalle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono tre le italiane che giocheranno la stagionedi, in numero minimo (potrebbero essere quattro se Schio non dovesse arrivare a giocare l’Eurolega passando dalle qualificazion). Una svolta importante, che va a mettere in chiaro il nuovo interesse dei club tricolori a mettersi in gioco nel continente. Dei 57 (che diventeranno 61 alla fine) club della nuova annata, 48 giocheranno la stagione regolare, con 12 gruppi da 4 squadre ciascuno. Di questi club, 35 sono direttamente alla stagione regolare, 18 nella prima conference e 17 nella seconda (divise per ragioni geografiche), le altre 13 entreranno dalle ...

