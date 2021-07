Barcellona | obiettivo taglio stipendi per diminuire i costi

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, è intenzionato ad abbassare il proprio tetto ingaggi per. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pazza proposta di Boateng, Messi “Vai al Napoli” per onorare la 10 di Maradona Dalla Spagna: sfida PSG-Juventus per Miralem Pjanic. La situazione Firpo-Leeds United, fatta per il passaggio dell’esterno. Al18 milioni Mundo Deportivo: i 25 motivi per cui Messi dovrebbe rinnovare col, chi è ...