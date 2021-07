Anticipazioni Un posto al sole, Roberto e Filippo in pericolo di vita (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un posto al sole assicurerà una serie di puntate esplosive al pubblico di Rai 3, come rivelano le nuove Anticipazioni.Tutto comincerà con il ritorno sulla scena di Pietro Abbate che, contrariamente a quanto si pensava, non si è mai mosso da Napoli e vivrà dei momenti molto drammatici. L'uomo, infatti, contatterà delle vecchie conoscenze per ottenere dei documenti falsi, ma l'accordo con i criminali salterà e Pietro Abbate verrà pestato. Le condizioni dell'imprenditore, quindi, saranno davvero disperate e la sua sete di vendetta verrà alimentata in modo del tutto casuale quando troverà un giornale che riporta la notizia del ritorno in auge ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unalassicurerà una serie di puntate esplosive al pubblico di Rai 3, come rivelano le nuove.Tutto comincerà con il ritorno sulla scena di Pietro Abbate che, contrariamente a quanto si pensava, non si è mai mosso da Napoli e vivrà dei momenti molto drammatici. L'uomo, infatti, contatterà delle vecchie conoscenze per ottenere dei documenti falsi, ma l'accordo con i criminali salterà e Pietro Abbate verrà pestato. Le condizioni dell'imprenditore, quindi, saranno davvero disperate e la sua sete di vendetta verrà alimentata in modo del tutto casuale quando troverà un giornale che riporta la notizia del ritorno in auge ...

