Aereo caduto a Fasano, due morti: l'istruttore 34enne di Castellaneta, l'allievo 29enne di Canosa di Puglia Aperta inchiesta per ipotesi di disastro colposo e duplice omicidio colposo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Francesco Passeri, 34 anni, era originario di Bari ma viveva a Castellaneta. Era l'istruttore. Giuseppe Catano, 29 anni, di Canosa di Puglia, era l'allievo. Ieri pomeriggio erano a bordo dell'ultraleggero partito da Bari e precipitato in territorio di Fasano, una zona di campagna, Coccaro, fra Savelletri e Capitolo. I due uomini sono morti. Aperta dalla procura di Brindisi un'inchiesta per ipotesi di disastro colposo e duplice omicidio

