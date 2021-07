Addio PES | benvenuto eFootball! Ecco il nuovo gioco di calcio di Konami

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo mesi di indiscrezioni, e dopo un anno “sabbatico”,ha oggi, 21 luglio 2021, svelato al mondo il suodi: abbandonato lo storico nome PES, Pro Evolution Soccer, si passa adesso aMa attenzione perchè la rivoluzione non riguarda solo il nome! Probabilmente basandosi sul grosso successo della versione Mobile, L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio PES

, benvenuto eFootball Konami, pianificando anche una precisa roadmap del rilascio di contenuti e funzionalità a partire dal prossimo autunno, rivela che eFootball avrà un motore grafico ...- ecco eFootball: l'annuncio di Konami 'Tutto è iniziato con l'ambizioso obiettivo di istituire un punto di riferimento per il calcio videoludico. Eravamo determinati a ricreare l'...Niente PES 2022: Konami rivoluziona tutto e svela eFootball, il nuovo videogioco calcistico free-to-play in arrivo su console, PC e dispositivi mobile.Rivoluzione di Konami nelle simulazioni calcistiche, con PES che cambia nome in eFootball e diventa free-to-play e cross play.