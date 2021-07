A Carditello l'Omaggio a Domenico Modugno di Mario Incudine sabato 24. Prima le fiabe per bambini in teatro. (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un grande family happening per celebrare, sabato 24 luglio, la rinascita del Real Sito di Carditello - capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata - con incursioni ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un grande family happening per celebrare,24 luglio, la rinascita del Real Sito di- capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata - con incursioni ...

