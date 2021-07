Whirlpool Napoli | dalla Camera sì alla mozione unitaria | il Governo si impegna per il rilancio del sito

(Di martedì 20 luglio 2021) Sì unanime dell’Aula dellasulle iniziative volte aldelproduttivodiedsalvaguardia dei relativi livelli occupazionali. In base al testo approvato, ilto “ad aprire un’interlocuzione diretta con lacorporation per la salvaguardia del perimetro occupazionale, scongiurando il rischio di desertificazione industriale di un’area del Paese le cui strategie di intervento sono determinanti per lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli

20 luglio 2021 Prima in 200 occupano i binari della stazione di, poi bloccano piazza Garibaldi, gli operai della, la multinazionale americana che ha deciso il licenziamento di 340 lavoratori di via Argine. Slogan e striscioni con sopra scritto: ..., prosegue la sindacalista, "laoccupa i binari e canta 'Bella Ciao' in piazza Garibaldi. I metalmeccanici difendono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e il sistema ...La Camera dei Deputati approva all’unanimità la mozione per salvare stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli. LeU: “Non ci arrendiamo. Bisogna riaprire il dialogo diretto con l’azienda americana.Ad animare l'azione circa 150 persone, che hanno occupato gli ultimi binari. I lavoratori chiedono un intervento da parte dello Stato, così come gli è stato promesso. Durante la mattinata di martedì 2 ...