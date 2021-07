Whirlpool di Napoli | proteste alla stazione | operai bloccano binari dell’alta velocità

(Di martedì 20 luglio 2021) Stabilimentodi: lavoratori in protesta contro i 340 licenziamenti bloccando idellacentrale in piazza Garibaldi. Ennesima protesta dei lavoratori dello stabilimentodi, dopo che la multinazionale americana ha comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 340dello stabilimento di via Argine. Questa mattina, circa 200 lavoratori hanno

'Ci possiamo solo scusare per i disagi ma per le lavoratrici e i lavoratori della. Non si può accettare l'arroganza della multinazionale di ricorrere ai licenziamenti collettivi dopo ...Avellino . Sulla vertrenzaarriva la proposta del deputato irpino del Movimento Cinque Stelle Generoso Maraia, per il quale la vicenda della fabbrica di Via Argine apresenta molte assonanze con quanto è ac ...E' terminata la protesta dei lavoratori Whirlpool che stamattina avevano bloccato e occupato la stazione centrale di Napoli ...I lavoratori della Whirlpool vogliono solo una cosa: tornare a fare lavatrici nella fabbrica di via Argine. Un'aspirazione che si scontra con la volontà dell'azienda ribadita ancora una volta nelle ...