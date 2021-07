Uno schermo pieghevole per creare i tuoi gadget: il fantastico kit per chi vuole emergere (Di martedì 20 luglio 2021) Un po’ produttore di display, un po’ azienda leader nei sensori flessibili utilizzabili in quei prodotti interfaccia uomo-macchina. All’occorrenza anche indaffarato nello sviluppo di smartphone pieghevoli o dispositivi che sfruttano l’Intelligenza Artificiale. L’ultima di Royole Corporation è il primo kit di sviluppo di elettronica flessibile a piattaforma aperta al mondo. Smartphone Flip (Adobe Stock)La valigetta composta da un display flessibile di 7,8 pollici e una scheda madre open source per Android, prende il nome di Royole RoKit e attualmente è stato lanciato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Giappone e Cina, ma l’azienda di Bill Liu (Founder, Chairman & CEO) non ... Leggi su computermagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Un po’ produttore di display, un po’ azienda leader nei sensori flessibili utilizzabili in quei prodotti interfaccia uomo-macchina. All’occorrenza anche indaffarato nello sviluppo di smartphone pieghevoli o dispositivi che sfruttano l’Intelligenza Artificiale. L’ultima di Royole Corporation è il primo kit di sviluppo di elettronica flessibile a piattaforma aperta al mondo. Smartphone Flip (Adobe Stock)La valigetta composta da un display flessibile di 7,8 pollici e una scheda madre open source per Android, prende il nome di Royole RoKit e attualmente è stato lanciato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Giappone e Cina, ma l’azienda di Bill Liu (Founder, Chairman & CEO) non ...

