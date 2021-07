Ugolini | Nel Napoli sono tutti sul mercato tranne uno Ecco di chi si tratta

(Di martedì 20 luglio 2021) Massimo, ai microfoni di Sky Sport, racconta le ultime notizie che arrivano dal ritiro estivo deltornando anche sulazzurro e sull'atteso rinnovo di Lorenzo Insigne in maglia partenopea. Queste le sue parole: "Altra giornata di intenso lavoro a Dimaro. C'è stata una gara di tiro alla fune, alla fine dell'allenamento, con la squadra vincitrice che si è divertita ad esultare per la vittoria. Oggi il presidente Aurelio De Laurentiis ha assistito a tutta la sessione pomeridiana a bordocampo. Il tema più caldo riguarda sempre Lorenzo Insigne,aspettano di conoscere il suo futuro, per scoprirlo ...

Advertising

lara_ugolini : RT @SpanuAttilio: Umano lavati bene la faccia pulisci il nasco è togli la cispa dagli okki , ora siediti nel banco è IMPARA COSA SIGNIFICA… - lara_ugolini : RT @MaurizioZuccon: Che miserrimo agire è quello di chi trasforma sofferenza e prigionia nel disprezzo, e umilia fierezza e dignità attrave… - lara_ugolini : RT @prijedoremergen: Siamo davvero commosse nel vedere questo Non riusciamo a credere ai ns occhi è un emozione indescrivibile vedere Dais… - lara_ugolini : RT @gliInvisibili: ? EMERGENZA MASSIMA? STAMATTINA CI HANNO COMUNICATO CHE IL PRIMO AGOSTO SCADE IL TEMPO NEL SANITARIO!! LO PERDEREMO FR… - lara_ugolini : RT @Teso4zampe: Cane vagante nel centro storico di Rieti. Forse smarrito - -

Ultime Notizie dalla rete : Ugolini Nel

Corriere Roma

Lo ha dettopomeriggio con chiarezza il presidente del gruppo di Forza Italia in regione Angelo ... vicecapogruppo sarà il neoeletto collega della Spezia Paolo. I portavoce pentastellati si ......del MACTE2022. La mostra del 62mo Premio Termoli è progettata e curata da Laura Cherubini che ha invitato i curatori Giacinto Di Pietrantonio, Francesco Garutti, Lorenzo Madaro e Paola, ...GENOVA - Una interrogazione dell'opposizione in consiglio regionale, presentata dal consigliere Paolo Ugolini (M5S), chiede chiarezza sull'andamento vaccinale in Liguria: "Dopo un momento di fiacchezz ...Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del Consiglio regionale di questa mattina. Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiest ...