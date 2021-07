Trasporto aereo: nel 2020 -72,5% di passeggeri rispetto al 2019. Enac: “Perdita complessiva di oltre 1 miliardo di euro” (Di martedì 20 luglio 2021) Il 2020 è stato l’anno nero del traffico aereo. A confermarlo è il rapporto Enac 2020 presentato oggi che certifica un crollo dei passeggeri transitati negli aeroporti italiani del 72,5% rispetto al 2019: poco meno di 53 milioni. La pandemia ha infatti avuto un impatto devastante sul settore, a livello nazionale come nel resto del mondo, sebbene il traffico nazionale abbia registrato un calo più modesto di quello internazionale: rispettivamente -61,1% e -78,3% rispetto all’anno precedente. Il periodo di lockdown, alternato alle restrizioni dovute alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Ilè stato l’anno nero del traffico. A confermarlo è il rapportopresentato oggi che certifica un crollo deitransitati negli aeroporti italiani del 72,5%al: poco meno di 53 milioni. La pandemia ha infatti avuto un impatto devastante sul settore, a livello nazionale come nel resto del mondo, sebbene il traffico nazionale abbia registrato un calo più modesto di quello internazionale: rispettivamente -61,1% e -78,3%all’anno precedente. Il periodo di lockdown, alternato alle restrizioni dovute alla ...

