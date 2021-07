Trasporto Aereo, Di Palma: “Da Enac impegno anche per la sicurezza sanitaria” (Di martedì 20 luglio 2021) “Quella del Trasporto Aereo è la modalità più sicura”. Lo ha detto Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, intervenendo alla presentazione del Rapporto e del Bilancio Sociale 2020. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) “Quella delè la modalità più sicura”. Lo ha detto Pierluigi Di, presidente dell’, intervenendo alla presentazione del Rapporto e del Bilancio Sociale 2020. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

RaiNews : L. #Sbarra, Segr. @CislNazionale, a @RaiStudio24: su #Alitalia, siamo fortemente contrari a soluzioni industriali '… - StefanoFassina : Per trasporto aereo, dopo resa a Bruxelles su #Alitalia , diventiamo completamente colonia low cost-low wage.… - morganalafata_ : RT @alexotaningocce: Non importa se a piedi, con la moto, con la macchina, col treno, col pullman o con l’aereo. Ma fatelo con trasporto. - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Trasporto Aereo, Di Palma: “Da Enac impegno anche per la sicurezza sanitaria”… - CorriereCitta : Trasporto Aereo, Di Palma: “Da Enac impegno anche per la sicurezza sanitaria” -