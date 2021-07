Transizione green, il commissario Ue: “Dev’essere giusta, ma chi evoca i Gilet gialli difende precisi interessi”. Cingolani tira dritto: “Non va fatta in fretta” (Di martedì 20 luglio 2021) Da un lato gli sforzi delle lobby per rinviare gli investimenti necessari per ridurre l’inquinamento dell’industria e dei trasporti, dall’altro le preoccupazioni (comprensibili) di chi teme le ripercussioni sociali dei rincari che scaturiranno dall’aumento del costo del carbonio e dal passaggio alle auto elettriche entro il 2035. Il pacchetto clima Fit for 55 presentato la settimana scorsa dalla Commissione europea è nel mirino da più parti. Anche se l’ultimo report dell‘Agenzia internazionale dell’ambiente stima che le emissioni di Co2 sono destinate ad aumentare ancora nei prossimi anni raggiungendo livelli record nel 2023. E se il vicepresidente esecutivo della Commissione Frans ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Da un lato gli sforzi delle lobby per rinviare gli investimenti necessari per ridurre l’inquinamento dell’industria e dei trasporti, dall’altro le preoccupazioni (comprensibili) di chi teme le ripercussioni sociali dei rincari che scaturiranno dall’aumento del costo del carbonio e dal passaggio alle auto elettriche entro il 2035. Il pacchetto clima Fit for 55 presentato la settimana scorsa dalla Commissione europea è nel mirino da più parti. Anche se l’ultimo report dell‘Agenzia internazionale dell’ambiente stima che le emissioni di Co2 sono destinate ad aumentare ancora nei prossimi anni raggiungendo livelli record nel 2023. E se il vicepresidente esecutivo della Commissione Frans ...

lofioramonti : Transizione ecologica Ue troppo rapida? La scienza ci dice che, per rispettare Accordo di Parigi (+1,5°), decisione… - DelpapaMax : UN MOSTRO GREEN SI AGGIRA PER L’EUROPA - L’UTOPISTICO PACCHETTO DI PROPOSTE SULLE EMISSIONI... - DaCaiomauro : RT @ToniSonia: Cingolani e la transizione ecologica col freno a mano. L’ultima uscita è a favore della Ferrari, ma era nel cda fino a pochi… - gralbertazzi : un mostro green si aggira per l’europa - l’utopistico pacchetto di proposte sulle emissioni... - Dagospia ?… - Italia_Notizie : Fatih Birol (Iea): 'Transizione energetica: tante parole, pochi fatti. Ma cambiare si può' -