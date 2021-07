Tokyo 2020 | la bufala dei letti antisesso viene smentita così – VIDEO

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - stefy8917 : RT @Eurosport_IT: Dopo 127 anni, il CIO ha approvato la variazione del motto olimpico per sottolineare lo sforzo di combattere tutti uniti… - Lumen238 : RT @chetempochefa: #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Gazzetta dello Sport

Non solo pedane e palestra. Anche piscina, ma non nel senso classico del nuoto. A pochi giorni dall'apertura dei Giochi di, dove è già arrivata, la fiorettista monzese Arianna Errigo ha rivelato una fase particolare della preparazione verso il Giappone. A fine maggio si è immersa nella piscina Y - 40, la ...Alla vigilia il presidente del Cio, Thomas Bach, ha sostenuto che i Giochi di"daranno fiducia nel futuro all'umanità". Ma intanto il numero dei contagiati nelle delegazioni olimpiche è aggiornato di ora in ora e viaggia verso il centinaio. Il presidente del comitato ...Da settimane girava la notizia della presenza di letti costruiti in legno riciclato a per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma un atleta ha smentito tutto.Dopo il trionfo di Wimbledon in Finale contro Matteo Berrettini, Novak Djokovic si era preso del tempo per pensare al da farsi. Le riserve sono state sciolte e ora a Tokyo per completare un'altra impr ...