Temptation Island 9: l'opinione di Isa sulla quarta puntata (Di martedì 20 luglio 2021) Minchia oh, manco la soddisfazione una santa volta, dopo secoli, di vedere una donna cazzuta che sfancula il fidanzato provolone e che rimane impassibile davanti alle sue lacrime di coccodrillo, ed ecco che subito Pippo Bisciglia deve smontarci il sogno annunciando che 'tra Federico e Floriana non è finita così, ne riparleremo nella prossima puntata' Cioè qui bisogna risalire all'edizione dell'anteguerra con Valeria Vassallo per ricordare una donna fine, elegante e di classe, che ha avuto il coraggio di voltare le spalle al fidanzato che pensava di averla in pugno. A onor del vero anche Ilaria Teolis è riuscita nell'impresa, ma è passato davvero troppo tempo e più che ...

