Tamponi salivari regolari e gratuiti per gli studenti, la proposta arriva in Regione: cosa ne pensi? (Di martedì 20 luglio 2021) Tamponi salivari a scadenza regolare e gratuiti per tutti gli studenti e il personale scolastico, per scongiurare qualsiasi pericolo di ritorno alla didattica a distanza. È la proposta avanzata da Elisabetta Strada, consigliere regionale del gruppo Lombardi Civici Europeisti, basata su uno studio condotto dal professor Gian Vincenzo Zuccotti che ha dimostrato l'efficacia di uno strumento immediato e non invasivo. "La didattica a distanza negli ultimi due anni è stata necessaria ma spesso deleteria, come noto a tutti e come dimostrato anche dai test Invalsi – sottolinea Strada -, deleteria per la formazione ...

