Salvatore Esposito tende la mano ad Insigne e assegna il “suo” pallone d’oro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –si concede ai fan. In una diretta su instagram, l’attore protagonista di Gomorra ha parlato di calcio, partendo dalla questione più spinosa: il rinnovo di Lorenzo. La possibilità di perdere il capitano è concreta se non verrà trovato un accordo con il presidente De Laurentiis. “Lorenzo è il capitano del Napoli e ha fatto tantissime cose per il Napoli“, è il pensiero di, “in Nazionale è stato un grande, ha fatto veramente delle cose pazzesche. Credo debba essere libero di scegliere il suo futuro, quelle che sono le sue ...