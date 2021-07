Real Madrid | domani la presentazione ufficiale di Alaba

(Di martedì 20 luglio 2021) Iltramite un comunicato sul proprio sito e condiviso sul proprio profilo Twitter, ha annunciato che, mercoledì 21 luglio alle ore 12.30, presenterà ufficialmente Davidcome nuovo giocatore dei Blancos. “IlC. F. annuncia che, mercoledì 21 luglio, alle 12:30 alla Ciudad, Davidsarà presentato come nuovo giocatore del.In seguito, Davidapparirà davanti ai media in una conferenza stampa ...

... 1990 , 1994 , 2003 , 2007 ) 5 Barcellona ( 1992 , 1997 , 2009 , 2011 , 2015 ) 4 Liverpool ( 1977 , 2001 , 2005 , 2019 ) 4( 2002 , 2014 , 2016 , 2017 ) 3 Atlético de( 2010 , 2012 ...Più vittorie per club 5 AC Milan, Barcellona 5 Milan, Barcellona 4, Liverpool 3 Atlético2 Ajax, Anderlecht, Bayern, Juventus, Valencia Più partecipazioni per club 9 Barcellona 7 ...Direzione Manchester United per Raphael Varane. Secondo quanto riportato dai media spagnoli il difensore, che ha soltanto un altro anno di contratto al Real Madrid, sarebbe sempre più vicino a vestire ...Varane ha le idee chiare su quello che sarà il suo futuro che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà a tinte rosse dopo 10 anni passati al Real Madrid ...