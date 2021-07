Rai | il piano di Fuortes e Draghi per rinviare il risiko delle direzioni a dopo le amministrative

Leggi su tpi

(Di martedì 20 luglio 2021) Per la serie fidarsi è bene non fidarsi è meglio. Già, perché il neo amministratore delegato della Rai, Carlo, ha fatto sapere che preferirebbele elezioniilvoluto da Marioper accontentare i Partiti e convincerli a votare per Marinella Soldi come presidente di Viale Mazzini. Tradotto significa che se passasse questa linea se ne riparlerebbe – se tutto va bene – a novembre. Certamente non un buon viatico per le richieste dei Partiti che dovrebbero così votare domani per Marinella Soldi a scatola chiusa o per meglio dire sulla ...